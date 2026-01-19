Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Ümit Karan'ın test sonucu pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan ve Kütüphane adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe'nin uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Ümit Karan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Burak Doğan'ın haberine göre eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul'da Etiler'de çok sayıda ünlünün sık sık gittiği eğlence mekanı Kütüphane'nin sahibi Yılmaz Efe'nin de testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Ayrıca Efe'nin kokain kullandığı tespit edildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapılmıştı.

Operasyonda eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden tahliller için kan ve saç örneği alınmıştı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Karan, ‘TCK/188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak', 'Satışa Arz Etmek - Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Karan, 16 Ocak'ta çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde temin imal veya ticaret" suçundan tutuklanmıştı.