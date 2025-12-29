Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ateş ve Çağlı tutuklama, Karataş ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik Ateş ve Çağlı'nın tutuklanmasına, Karataş hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Uyuşturucu operasyonu: Ne olmuştu?

Spiker Ela Rümeysa Cebeci 17 Aralık’ta tutuklandı. Başsavcılık, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Cebeci’nin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da 17 Aralık’ta adliyeye götürüldü. “Uyuşturucu bulundurma ve satma” suçlamalarıyla tutuklu olan Yaşar, savcılıkta yeniden ifade verdi.

Yaşar lansman etkinliklerinde sıkça yer alıyor ve kamuoyunda bilinen isimlerle yakınlığıyla tanınıyordu. Geçen günlerde uyuşturucu madde bulundurma ve satma suçlamasıyla gözaltına alınan Yaşar, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mehmet Akif Ersoy da 11 Aralık’ta tutuklandı

9 Aralık Salı günü ise gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı ve Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltına alınan diğer isimler şöyleydi: Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç, gayrimenkul danışmanı Ufuk Tetik, diyetisyen Gizem Aybaktı, Habertürk çalışanı Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay.

Öte yandan TMSF, Ersoy’u “Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği” görevinden aldı.

Ersoy’un da aralarında olduğu dört kişi 11 Aralık’ta tutuklandı.