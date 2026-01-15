  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltında
Takip Et

Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltında
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması sürüyor.

Aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi. Müftüoğlu ve Kaynarca adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Gözaltına alınan Ali Sert ile sosyal medya ünlüsü Rabia Karataş ise tutuklandı. Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

Yeni operasyon: 19 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması: Tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktıUyuşturucu soruşturması: Tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktıGündem
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım, fuhuşa aracılık yapmadımOktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım, fuhuşa aracılık yapmadımGündem
Gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadesine ulaşıldı: Fuhuş suçuna aracılık etmedimGözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadesine ulaşıldı: Fuhuş suçuna aracılık etmedimGündem