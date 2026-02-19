Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 21 kişi adliye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Şubat’ta yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu kişilere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Gece saatlerinde yapılan baskınlarda kamuoyunun yakından bildiği bazı isimler evlerinde gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve stilist Kemal Doğulu’nun da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılık açıklamasında, gözaltına alınan 17 kişiden toplam 52,46 gram marihuana ele geçirildiği bildirmişti. Başsavcılık, soruşturmanın “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” ile “kullanılmasını kolaylaştırmak” suçları kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eski millî sporcu Adem Kılıçcı da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.