Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Onur Tuna, Feyza Civelek ve Mabel Matiz gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Mabel Matiz(Fatih Karaca),

Feyza Civelek,

Volkan Bahçekapalı,

Onur Tuna,

Berkay Şahin,

Osman Haktan Canevi,

Aslıhan Turanlı,

Kübra İmren Siyahdemir,

Mehmet Rahşan,

Cansu Tekin,

Özgür Deniz Cellat,

Tarık Tunca Bakır,

Aycan Yağcı,

Tuğçe Postoğlu,

Eda Dora,

Hanzade Gürkanlar

Sarıkaya yurt dışında

Öte yandan gözaltı kararı verilen isimler arasında Serenay Sarıkaya, Tan Taşcı, Hakan Aydın (Blok3), Yağmur Ünal, Mirgün Cabas, Niran Ünsal'ın da olduğu belirtilirken, Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu öğrenildi.

Başsavcılıktan açıklama

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."