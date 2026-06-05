Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda test sonuçları belli oldu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerden alınan örneklerin analiz sonuçları belli oldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerden alınan kan, idrar ve kıl örneklerine ilişkin analiz sonuçları ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında alınan örneklerin incelenmesi sonucunda bazı isimlerin test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.
Rapora göre; Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Mirgün Cabas, Tuğçe Postoğlu ve Cansu Tekin hakkında yapılan incelemelerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi.
Raporda bazı şüphelilerin örneklerinde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandığı belirtildi.
Testlerinde pozitif bulgu olduğu aktarılan kişiler şöyle:
Onur Tuna
Özgür Deniz Cellat
Osman Haktan Canevi
Zehra Hanzade Gürkanlar
Fatma Uludan Gugu
Hakan Aydın
Mehmet Rahşan
Kübra İmren Siyahdemir
Feyza Civelek
Yaşar Özdaş