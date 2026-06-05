Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda test sonuçları belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerden alınan kan, idrar ve kıl örneklerine ilişkin analiz sonuçları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında alınan örneklerin incelenmesi sonucunda bazı isimlerin test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

Rapora göre; Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Mirgün Cabas, Tuğçe Postoğlu ve Cansu Tekin hakkında yapılan incelemelerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

Raporda bazı şüphelilerin örneklerinde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandığı belirtildi.

Testlerinde pozitif bulgu olduğu aktarılan kişiler şöyle:

Onur Tuna

Özgür Deniz Cellat

Osman Haktan Canevi

Zehra Hanzade Gürkanlar

Fatma Uludan Gugu

Hakan Aydın

Mehmet Rahşan

Kübra İmren Siyahdemir

Feyza Civelek

Yaşar Özdaş