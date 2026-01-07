Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ünlü isimlerin de adının geçtiği uyuşturucu soruşturması İstanbul’da genişleyerek sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma dosyasında, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Fatih” karakterini canlandıran Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ile sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy’un da yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

25 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

Pazartesi günü başlatılan soruşturmada ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği verdi. Testleri tamamlanan ünlü isimler yeniden emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy.