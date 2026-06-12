Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer ve Ahmet Karoğlu, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmesi talep edildi.

Soruşturmada iki isim için “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol talebi

Soruşturma dosyasında yer alan CHP Ankara Milletvekili Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ile Ali Efe Bezci hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Soruşturmada çok sayıda isim için adli kontrol tedbiri talep edildi

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.