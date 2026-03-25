Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel'den ilk açıklama geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yeni gelişmeler yaşandı. Aralarında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran, Lütfiye Tuğçe Özbudak ve oyuncu Hande Erçel'in de olduğu 16 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi, bazı isimler gözaltına alındı. Hande Erçel ise yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hande Erçel'in açıklaması şu şekilde;

Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım.

Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.