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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: İki ismin testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Kübra Altay ve Melis Selçukoğlu’nun saç örneklerinde kokain tespit edildi.

Haber Merkezi
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: İki ismin testi pozitif çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında dosyaya yeni Adli Tıp bulguları eklendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye tabi tutulan Kübra Altay ile Melis Selçukoğlu'nun test sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre iki ismin saç örneklerinde kokain tespit edildi. Böylece soruşturmada daha önce pozitif test sonucu çıkan isimlere iki kişi daha eklendi.

Başsavcılık soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında İlyas Yalçıntaş ve Ayşenur Balcı’nın da bulunduğu 13 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Adli Tıp Kurumu raporları ve dosyaya giren yeni bulgular doğrultusunda sürdüğü aktarıldı.

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