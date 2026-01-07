Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi

Medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isme yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor. Uyuşturucu testine tabi tutulan birçok isim serbest bırakılırken, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

En son 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ile ünlü şarkıcı Alya Şahinler'in de bulunduğu 25 kişi, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltına alınmıştı.