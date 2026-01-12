Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılığa sevk edilirken haklarında tutuklama talebinde bulunuldu. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

Toplam 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık, 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Ne olmuştu?

Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında olduğu 7 isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla suçlanıyordu.