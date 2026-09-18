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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu'nun aralarında bulunduğu 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade ve işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

5 isim adliyeye sevk edildi

Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik örnek verme ve sağlık kontrolü işlemlerinin ardından, 5 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde sıralandı:

Nilperi Şahinkaya (Oyuncu)
Hasan Şaş (Eski milli futbolcu) 
Sayat Zurnacı 
Aytaç Kart 
Muhammet Kahyaoğlu

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