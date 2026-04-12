Ünlülerin uğrak mekanına polis baskını
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Bebek'teki eğlence mekanı Lucca'ya operasyon düzenlendi. İş yeri sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Arama sonrasında eğlence mekanının sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.