Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda oyuncu ve fenomenler savcılıkta ifade verdi. Oyuncu Kaan Yıldırım sonuçların doğru olmadığını ve itiraz ettiğini belirtirken sosyal medya fenomeni Dilan Polat, saç protezinde çıkmış olabileceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ünlülere uyuşturucu" soruşturmasında aralarında Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın da bulunduğu oyuncular savcılıkta ifade verdi.

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, uyuşturucu soruşturmasında ünlüler ifadelerinde şunları söyledi:

Kubilay Aka: Klinikte ilaç verdiler

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

Derin ve Deren Talu: Antidepresan kullanıyoruz

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Derin ve Deren Talu, uyuşturucu kullanmadıklarını belirttiler, rapordaki sonuçları reddettiler.

Dilan Polat: Protez saçta çıkmış olabilir

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek “Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir.” dedi.

Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

Kaan Yıldırım: Sonuçlar yanlış

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.