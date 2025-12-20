Ünlülerin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Ünlü isimlerin de yer aldığı soruşturma kapsamında ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, 17 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında, “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu kullanma” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı.

18 Aralık Perşembe günü ise şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmada şu ana kadar, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

Saran Holding Yönetimi Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da saç ve kan örnekleri alınmasının ardından yeniden götürüldüğü adliyede bulunuyor.