Üretici Lockheed Martin'den düşen askeri uçak ile ilgili açıklama

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye dönüş için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan’ın Kakheti bölgesindeki Siğnaği’de düştü. Uçağın enkazının bulunduğu bölgede arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, Türk kaza kırım ekipleri Gürcü yetkililerle birlikte Türkiye saatiyle sabah 06.30 itibarıyla enkaz alanında incelemelere başladı.

"Her türlü desteği vermeye kararlıyız"

C-130 Hercules uçağının üreticisi ABD'li Lockheed Martin firması, uçaktaki 20 askerin şehit düşmesinin ardından başsağlığı dileklerini ileterek soruşturmaya her türlü desteği vermeye kararlı olduklarını ifade etti.