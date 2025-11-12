  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Üretici Lockheed Martin'den düşen askeri uçak ile ilgili açıklama
Takip Et

Üretici Lockheed Martin'den düşen askeri uçak ile ilgili açıklama

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 kargo uçağın düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Üretici firma ABD'li Lockheed Martin firması, soruşturmaya her türlü desteği vermeye kararlı olduklarını ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üretici Lockheed Martin'den düşen askeri uçak ile ilgili açıklama
Takip Et

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye dönüş için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan’ın Kakheti bölgesindeki Siğnaği’de düştü. Uçağın enkazının bulunduğu bölgede arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, Türk kaza kırım ekipleri Gürcü yetkililerle birlikte Türkiye saatiyle sabah 06.30 itibarıyla enkaz alanında incelemelere başladı.

Üretici Lockheed Martin'den düşen askeri uçak ile ilgili açıklama - Resim : 1

"Her türlü desteği vermeye kararlıyız"

C-130 Hercules uçağının üreticisi ABD'li Lockheed Martin firması, uçaktaki 20 askerin şehit düşmesinin ardından başsağlığı dileklerini ileterek soruşturmaya her türlü desteği vermeye kararlı olduklarını ifade etti.

Vakıf Faktoring katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring haram mı helal mi?Vakıf Faktoring katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring haram mı helal mi?Borsa Haberleri

 

İYİ Parti'den İBB iddianamesine ilişkin ilk açıklama: CHP hedef tahtasına konulmak isteniyorİYİ Parti'den İBB iddianamesine ilişkin ilk açıklama: CHP hedef tahtasına konulmak isteniyorGündem

 

 

Gündem
Kazanın neden gerçekleştiği yanıt bulacak: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı
20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulundu
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş kura sonuçları
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş...
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik alımı
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Temizlik görevlisi, güvenlik alımı
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
TÜRKPATENT, NOW TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti: Kanal kapanabilir
TÜRKPATENT, NOW TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti: Kanal kapanabilir