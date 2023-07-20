Urla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Zeytineli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.