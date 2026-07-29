Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, CHP'den istifa etti

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile CHP’li belediye meclis üyelerinin ortak yazılı açıklama metninde "Uşak CHP Belediye Başkan Vekili ve CHP Meclis Üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda grup olarak CHP’den istifa kararı almış bulunmaktayız. Başta hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin ve belediye meclisi komisyonlarımızın çalışmalarının devam etmesi adına istifa kararını Ağustos ayı meclis toplantısı sonrası resmiyete kavuşturacağız. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine her daim sahip çıkarak, Uşak’a ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.