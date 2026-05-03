Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ve mal varlığına el konulan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.
Ne olmuştu?
Sulh ceza hakimliği şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.
Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetmişti.
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığını, soruşturma kapsamında yakalanan kişi sayısının 17 olduğunu açıklamıştı. CHP yönetimi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.