Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklandı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 9 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından 13 kişi, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildi.
Savcılık, Özkan Yalım'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", diğer kişilerin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından da tutuklanmalarını talep etti.
Mahkeme, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verirken, Uşak Belediye Başkanı dahil 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.