Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işletmelerine operasyon

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait 4 işletmeye (otel, restoran, disko ve bar) jandarma-polis ortak baskın düzenledi. Baskında bilgisayarlar, cep telefonları, hard diskler ve kamera kayıt cihazlarına el konulduğu belirtildi. Adalet Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre operasyonda el konulan dijital verilerin incelemeye alınacak ve soruşturma derinleşecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara'da gözaltında alınan Yalım ve diğer isimler hakkındaki soruşturmanın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatıldığı bildirilmişti.