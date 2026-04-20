Uşak Belediyesi'ne operasyon | CHP Uşak İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

İlk operasyonda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personelleri Cihan Aras ve Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi içinde olduğu S.A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım da dahil 9 kişi tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni itirazlar, deliller ve belgeler doğrultusunda haklarında yakalama kararı verilen 29 şüpheli için bu sabah ikinci dalga operasyon başlatıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Uşak ve İzmir'de eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, belediye çalışanları ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşak Sporkulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, il dışında gözaltına alınan kişilerin akşam saatlerinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Zanlıların polisteki işlemleri devam ederken, soruşturmada firar durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.