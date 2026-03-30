Uşak Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: Başkan Özkan Yalım dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine Uşak Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
4 şüpheli daha yakalandı
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığı bildirildi. Böylece şüpheli 17 isim de yakalanmış oldu.