  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Uşak'ta baraj kurudu: Belediye 18 saat boyunca su kesintisi uygulayacak
Takip Et

Uşak'ta baraj kurudu: Belediye 18 saat boyunca su kesintisi uygulayacak

Uşak'a içme suyu sağlayan Küçükler Barajı tamamen kurudu. Belediye saat 16:00 ile 22:00 arasında su verileceği açıklandı. Böylece kente 18 saat su kesintisi uygulanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uşak'ta baraj kurudu: Belediye 18 saat boyunca su kesintisi uygulayacak
Takip Et

Uşak Belediyesi, kent genelinde yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle 18 saatlik su kesintisini duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Küçükler Barajı’nda su seviyesinin sıfıra indiği açıklanırken; Uşak'ta musluklardan yalnızca 16:00 ile 22:00 saatleri arasında su akacak. 18 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.

Açıklamada ayrıca tüm vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu.

Uşak'ta baraj kurudu: Belediye 18 saat boyunca su kesintisi uygulayacak - Resim : 1

Su kaynakları alarm veriyor! İstanbul'un 4, Ankara'nın 3 aylık suyu kaldıSu kaynakları alarm veriyor! İstanbul'un 4, Ankara'nın 3 aylık suyu kaldıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez
Aile hekimleri: Biz de MHRS'den randevu bulamıyoruz
Aile hekimleri: Biz de MHRS'den randevu bulamıyoruz
İstanbul'da 'Huzur' operasyonu: 550 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 'Huzur' operasyonu: 550 kişi gözaltına alındı
AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi: Baba ile oğul mahkemelik oldu!
Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi: Baba ile oğul mahkemelik oldu!