Uşak'ta baraj kurudu: Belediye 18 saat boyunca su kesintisi uygulayacak
Uşak'a içme suyu sağlayan Küçükler Barajı tamamen kurudu. Belediye saat 16:00 ile 22:00 arasında su verileceği açıklandı. Böylece kente 18 saat su kesintisi uygulanacak.
Uşak Belediyesi, kent genelinde yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle 18 saatlik su kesintisini duyurdu.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Küçükler Barajı’nda su seviyesinin sıfıra indiği açıklanırken; Uşak'ta musluklardan yalnızca 16:00 ile 22:00 saatleri arasında su akacak. 18 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.
Açıklamada ayrıca tüm vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu.