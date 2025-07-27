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Uşak'ta bir şantiyede toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bir hazır beton şantiyesinde toprak kayması meydana geldi. Feci olayda toprak altında kalan iki kişi hayatını kaybederken iki kişi kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Uşak'ta bir şantiyede toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti
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Uşak'ta hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada dört kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altından çıkarılan Kemal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Yaşar D., H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.

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