Uşak’ta çay taştı, bazı evleri su bastı

Uşak’ta yağan yağmur dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle bazı yollarda trafik aksamaları meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Öte yandan kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı’nda su seviyesinin yükselmesinden sonra yer yer taşmalar meydana geldi. Taşmalar sonrasında Aybey Mahallesi’nde bulunan 3 ayrı ev tedbir amaçlı boşaltıldı.



Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve AFAD Uşak İl Müdürü Burak Edin ile Dokuzsele Çayı bölgesinde incelemelerde bulunurken yetkililerden bilgiler aldı.