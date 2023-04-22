Uşak'ta otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
AA
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Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil, park halindeki 45 M 0708 plakalı civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı. Otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybetti.
İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü R.M, gözaltına alındı.
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