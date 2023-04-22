  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Uşak'ta otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü
Takip Et

Uşak'ta otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil, park halindeki 45 M 0708 plakalı civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı. Otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybetti.

İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü R.M, gözaltına alındı.

Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsleri devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

Kaza Haberleri

Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsleri devrildi: 3 ölü, 46 yaralı
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza