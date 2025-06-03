Üsküdar Amerikan Lisesi’ne LGBTQ soruşturması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBTQ temalı afiş ve simgelere ilişkin başlatılan inceleme kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Okul yönetimi henüz açıklama yapmadı

Bakanlık yetkililerince yapılan denetimlerde, müzik odaları, çok amaçlı salonlar ve bazı sınıf girişlerinde LGBTQ simgeleri ve afişlerinin bulunduğu tespit edildi.

Yıllık ücreti yaklaşık 1,5 milyon TL olan özel okul ile ilgili sürecin, ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer ayrıca eğitim kurumlarında yürütülen faaliyetlerin ilgili yasal düzenlemelere uygun olması gerektiğini vurgulayarak, denetim sonuçlarına göre gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Okul yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu materyallerin eğitim ortamındaki etkilerini ve mevzuata uygunluğunu değerlendirmek amacıyla detaylı bir inceleme yürütüldüğünü belirtti.

İncelemede, materyallerin öğrenciler üzerinde herhangi bir yönlendirici etkisinin bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi ne zaman kuruldu?

Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL), Türkiye’nin en köklü özel okullarından biri ve tarihi 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

Okul, 1876 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Amerikan misyonerleri tarafından kız öğrenciler için kurulmuştur. Kuruluş amacı, Osmanlı topraklarında yaşayan farklı topluluklara modern eğitim sunmaktı.

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Amerikan Board (Amerikan Board of Commissioners for Foreign Missions - ABCFM) adlı Protestan misyoner teşkilatının destekleriyle açıldı.

Başlangıçta din ağırlıklı eğitim verilse de zamanla matematik, fen, edebiyat ve dil gibi çağdaş dersler müfredata eklendi. Bu yönüyle okul, Batı tarzı eğitimin Türkiye’deki ilk örneklerinden biri oldu.

Cumhuriyet dönemi ve değişim (20. yüzyıl)

Cumhuriyetin ilanından sonra okul laikleşme sürecine uyum sağladı. 1920'lerde ve 30'larda okulun dinî misyonu ikinci planda kalırken, akademik niteliği ön plana çıktı. 1950’lerde ve 60’larda birçok önemli Türk kadın mezun verdi. Eğitim dili İngilizce olarak sürdü.

Karma eğitime geçiş ve modernleşme (1990’lar sonrası)

Uzun yıllar yalnızca kız öğrenciler alan Üsküdar Amerikan Lisesi, 1990’lı yıllarda karma eğitime geçti. Bu değişim, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artan eşitlik ve çağdaşlaşma talepleri doğrultusunda gerçekleşti. Aynı dönemde okulun kampüsü modernize edildi; laboratuvarlar, sanat stüdyoları ve dijital altyapılar geliştirildi.

Günümüzde Üsküdar Amerikan Lisesi

Bugün ÜAL, Türkiye’nin en prestijli özel liselerinden biri olarak tanınıyor. Yurt dışına yüksek oranda öğrenci yerleştiren okul, hem akademik hem kültürel başarısıyla öne çıkar.

Okul, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından yönetilmektedir ve SEV’e bağlı diğer köklü Amerikan okullarıyla birlikte çalışmakta. (İzmir, Tarsus ve SEV İlköğretim Okulları gibi)