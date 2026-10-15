Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, trafik kazasında yaralandı
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olay yerinden geçen bir doktor kalbi duran yaralıya kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. Kazada, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in de yaralandığı öğrenildi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.
Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.
Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Dündar Ziya Gültekin de kazada yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasında yer aldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.