Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

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Tutuklu yargılanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ,

Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."