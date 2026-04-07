Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: Teknik sebeplerle bir operasyon beklemiyordum

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı operasyon kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne yönelik “yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla operasyon düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş operasyonla ilgili Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’ya konuştu.

Dedetaş, "Üsküdar Belediyesi’ne bir operasyon bekliyor muydunuz?” sorusuna “Ekrem Başkan alındığından beri CHP’li belediyeler olarak hepimiz bu siyasi sürecin birer parçasıyız ancak teknik sebeplerle bir operasyon beklemiyordum” cevabını verdi.

Hakkında bir süredir AK Parti’ye geçeceği yönünde çıkan iddiaları da yalanlayan Sinem Dedetaş, “Bu iddiaları ortaya atanlar kim bilmiyoruz. Karşı taraf mı?” diyerek bu konudaki belirsizliğe dikkat çekti.

Belediyedeki arama sona erdi

Sinem Dedetaş gözaltına alınan 20 kişiden 5’inin belediye görevlisi, diğer 15 kişinin müteahhit olduğunu söyledi.

Dedetaş’ın verdiği bilgiye göre Üsküdar Belediyesi’nde sabah saatlerinde başlayan arama sona erdi, dijital inceleme yapılıyor. Belediye vatandaşlara halen kapalı ancak çalışanlar binaya girebiliyor.

Dedetaş, operasyon kapsamındaki iddialara dair de bilgi verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan açıklamada Kent A.Ş. ve Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde ada parsellerin bulunduğu her bir satırın renklendirilmesine yönelik olarak, “Arkadaşlara bunun ne olduğunu sordum. Kripto olarak nitelenen belgenin, kayıtların tutulduğu excel dosyası olduğunu söylediler. Mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekildeki renklendirmeler ise; Örneğin ‘Tapu incelemesinde vs’ gibi işlemin hangi aşamada olduğunu takip etmek üzere kullanılan teknik kodlama” dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada gözaltına alınan isimlerle ilgili bir dizi yapı ve iskan ruhsatı konusunda suçlamalara yer verildi.

“Kent A.Ş. ve Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde ada parsellerin bulunduğu her bir satırın karşısına mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekilde renklendirme yapıldığı…” ibarelerinın de bulunduğu açıklamada, gözaltı ve arama işlemine ilişkin ise şu bölüm yer aldı:

“Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul (19) ve Yalova (1) olmak üzere 2 ilde toplamda 30 adreste 07 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.”

İşte gözaltındaki isimler

Filiz Deveci – Belediye Başkan Yardımcısı

Nazım Akkoyunlu – Kent A.Ş. Genel Müdürü

Barkın Ege Tekkökoğlu – Kent A.Ş. Mimarı

Özgür Ceylan – Kent A.Ş. Mimarı

Hakan Yavuz – Yapı Kontrol Saha Şefi

Ahmet İşman – İş takipçisi

Veysel Köse – İş takipçisi

Ceyhan Han – İş takipçisi

Burçin Çevik – İş takipçisi

Yasin Karabaş – İş takipçisi

Engin Araz – Müteahhit

Sinan Sarıoğlu – Müteahhit

Kadir Karadağ – Müteahhit

Ufuk Gündüz – Müteahhit

Eyüp Meriç – Müteahhit

Murat Armağan – Müteahhit

Hakan Mansız – Müteahhit

Erdem Alkan – Müteahhit

Yılmaz Kozan – Müteahhit

Mehmet Atilla Güneri – Müteahhit