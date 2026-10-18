Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminde CHP ve YENİ Parti de aday çıkaracak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi için CHP ve YENİ Parti’nin aday çıkaracağını açıkladı. Belediye meclisinde CHP ve YENİ Parti’nin 9’ar, AK Parti’nin ise 23 üyesi bulunduğunu belirten Sarı, seçim sürecine ilişkin bilgi verdi.

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş’ın yerine başkanvekili seçilen AK Partili Dündar Ziya Gültekin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ardından yapılan seçimde, CHP/YENİ Parti Grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday göstermişti. İlk üç turda yeterli çoğunluk sağlanamayınca geçilen dördüncü tur oylamada Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy almış ve Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti. CHP/YENİ Parti Grubu’nun iki oya ilişkin itirazı ise reddedilmişti.

Gültekin trafik kazasında yaşamını yitirdi

Gültekin, 15 Ekim'de Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin’in kazanın şokuyla kalp krizi geçirmiş olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.