Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın savcılıkta ifade verdi

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aydın, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıkta müşteki olarak ifade veren Aydın, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Soruşturma geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.