Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinde 5 Ağustos'ta seçim yapıldı.

4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya seçildi.

AK Parti Üsküdar İl Başkanlığı’nın itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından seçimin yenilenmesine karar verildi.

Seçim 8 Eylül’e ertelendi

Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00’da toplandı. Yapılan oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim 8 Eylül Salı günü saat 09.00’a ertelendi.