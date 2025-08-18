  1. Ekonomim
Üsküdar Belediyesi bin öğrenciye 5 bin TL'lik eğitim desteği verecek

Üsküdar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ilköğretim ve lise öğrencilerine bir defaya mahsus beş bin lira nakdi destek sağlayacak. Başvurular 15-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Üsküdar Belediyesi bin öğrenciye 5 bin TL’lik eğitim desteği verecek
Üsküdar Belediyesi'nin “Kırtasiye ve Okul Giysisi Desteği” kapsamında yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere beş bin liralık nakdi destek verilecek.

Başvuruların 15 - 25 Ağustos arasında alınacağı proje kapsamında, ilköğretim ve lise çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlanacak.

Destekten yararlanabilmek için Üsküdar ilçe sınırlarında ikamet etmek, 3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olmak ve herhangi bir devlet okulunda ilköğretim ya da lise öğrencisi olarak eğitim görmek gerekiyor. Başvurular, yapılacak sosyal inceleme sonucunda değerlendirilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için Üsküdar Belediyesi’nin resmi web sitesi olan "uskudar.bel.tr" adresi üzerinden veya belediyenin resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

