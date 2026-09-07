Üsküdar Belediyesi Meclis toplantısı 10 Eylül'e ertelendi

Üsküdar Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının birinci birleşimi, 18 AK Parti ve 3 Miliyetçi Hareket Partisi olmak üzere 21 Cumhur İttifakı üyesinin toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle 10 Eylül'e ertelendi.

Konuya ilişkin belediye binası önünde meclis üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenleyen AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, yalnızca Cumhur İttifakı'nı değil, evlerinde kentsel dönüşümün yapılmasını, mahallelerinde çöplerin toplanmasını ve çukurlu yolların onarılmasını bekleyen Üsküdarlıları temsilen toplandıklarını söyledi.

Sarıcaoğlu, 10 milyara yakın borçla, siyasi krizlerle ve hizmetsizliklerle karşı karşıya bırakılan Üsküdarlıların sesi olmak adına bir araya geldiklerini belirterek, "Biz bugün burada, ilk seçimde Beylikdüzü merkezli kayyum heyeti tarafından iradeleri gasp edilen vicdanlı meclis üyelerinin yanında olduğumuzu ifade etmek ve 2,5 yıllık süreç boyunca Üsküdar'da bir çivi bile çakmayan yönetimin, bugün tek bir gündem maddesiyle toplanmasını protesto etmek adına bulunuyoruz." dedi.

5 Eylül Cumartesi günü Üsküdar'ın geleceği açısından son derece önemli bir seçim için Üsküdar Belediye Meclisi'nin toplantıya çağrıldığını aktaran Sarıcaoğlu, "Cumhur İttifakı olarak 21 meclis üyemizle eksiksiz şekilde yerimizi aldık. Beylikdüzü merkezli kayyum heyeti, vicdanlı meclis üyelerinin tavırlarından korktuğu için seçime katılmama kararı aldı. Gerekli çoğunluğun oluşmasını engelleyerek Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yapılmasına mani oldular. Üsküdar Belediye Meclisi, siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak yarın 21 meclis üyemizle Belediye Meclisi'nde olacağız"

Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclisinin 8 Eylül salı günü Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere yeniden toplanacağını kaydederek, "Buradan bütün Üsküdarlı hemşehrilerimize açıkça ifade ediyoruz, Cumhur İttifakı olarak yarın 21 meclis üyemizle Belediye Meclisi'nde olacağız. Biz kapalı kapılar ardında kurulacak hesaplara değil, Meclisin hür iradesine güveniyoruz. Vicdanlı meclis üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan, vicdanlarıyla ve Üsküdar'ın geleceğini düşünerek oy kullanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Meclis üyelerinin her şeyden önce Üsküdar halkına karşı sorumlu olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu, Üsküdar'da yeni bir sayfanın açılmasını istediklerini, belediyenin enerjisinin soruşturmalara, siyasi krizlere ve Meclis'te yaşanan tartışmalara harcanmasını istemediklerini kaydetti.

Sarıcaoğlu, Üsküdarlıların belediyeden hizmet beklediğini belirterek, gençlerin geleceklerini kurabilecekleri bir Üsküdar, esnafın yanında duran bir belediye, ailelerin çocuklarının huzurla yaşayacağı bir Üsküdar istediklerini dile getirdi.

"Meclisin iradesine, Üsküdar'ın itibarına sahip çıkacağız"

Sarıcaoğlu, mahallelerin yatırım beklediğini ve Üsküdar'ın kaybedecek bir günü daha oladığıni kaydederek, "Yarın yapılacak seçimde ortaya çıkacak iradenin Üsküdar'ımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak irademiz de tavrımız da açıktır. Meclisin iradesine sahip çıkacağız, Üsküdar'ın itibarına sahip çıkacağız, Üsküdarlının emanetine sahip çıkacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün meclis üyelerimizi, hiçbir baskıya boyun eğmeden yalnızca vicdanlarının ve Üsküdar halkına karşı taşıdıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çağrının kavga, gerilim değil, demokrasinin, hukukun ve Üsküdar halkının iradesinin gereğinin yerine getirilmesi çağrısı olduğunu belirten Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Meclisimizin bugün gerçekleştirilecek toplantısına Cumhur İttifakı grubu olarak katılmama kararı aldığımızı da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bugün de meclisin gündeminde Üsküdarlı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak, kentsel dönüşümü hızlandıracak, gençleri ve çocukları mutlu edecek hiçbir çalışma bulunmuyor. 29 aydır bununla mücadele ediyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi'nde Üsküdar'a hizmet konuşulmuyor. Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz ve bu durumu protesto ediyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz tavır, Üsküdar'a daha iyi hizmet edilmesi gerektiğini vurgulama tavrıdır."

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili'ni seçmek üzere 5 Eylül'de yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 8 Eylül Salı gününe ertelenmişti.