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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında Dedetaş’ın savcılık ifadesi başladı

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın savcılık ifadesine başlandı.

Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında Dedetaş’ın savcılık ifadesi başladı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatıldı.

Aralarında Sinem Dedetaş’ın da bulunduğu toplam 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edildi. Dedetaş’ın ise savcılık ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

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