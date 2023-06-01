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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza

İstanbul metrosunda Üsküdar-Çekmeköy hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Haber Merkezi
AA
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği duyuruldu.

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