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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

İstanbul metrosunda Üsküdar-Çekmeköy hattında yaşanan teknik arızanın ardından seferler normale döndü.

Haber Merkezi
AA
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında, teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten itibaren 3 saat boyunca yapılamamıştı. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrodaki bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluşmuştu.

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