  3. Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet operasyonu: 2 doktor gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet operasyonu: 2 doktor gözaltında

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli 2 doktor, hastalardan rüşvet talep etme suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet operasyonu: 2 doktor gözaltında
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, (G. Ö) ve (C. G) isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi. Şüpheliler, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

