Üsküdar Marmaray istasyonunda aksama: Seferlerde gecikmeler yaşandı

İstanbul’un yoğun toplu taşıma hatlarından Marmaray’da bir intihar vakası yaşandı. Olay, Marmaray Üsküdar durağında meydana gelirken, bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.