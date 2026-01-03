Üsküdar Sahili'ne vuran dalgaların büyüklüğü korkuttu
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluştu. Oluşan dev dalgalar nedeniyle Salacak sahilinin alt yürüme yolunun kapatıldığı görüldü.
İstanbul'da lodos gece saatlerinde etkisini arttırdı. Etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu.
Dev dalgalar sahil yoluna kadar taştı. Taşmanın etkisiyle sahilin alt kısmı kapatıldı .Lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar Üsküdar Sahilinden görüntülendi.