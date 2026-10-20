Üsküdar’da başkanvekilliğini Cumhur İttifakı kazandı: CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere meclis salonunda bir araya geldi. Toplam 44 meclis üyesi bulunan mecliste dağılım, 20 AK Parti, 10 CHP, 9 YENİ Parti, 4 MHP ve 1 bağımsız üyeden oluşuyor.

CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Seçimde CHP ile YENİ Parti'nin ayrı adaylar çıkarması bekleniyordu.

Ancak salonda yalnızca Cumhur İttifakı meclis üyeleri yer aldı. 10 meclis üyesine sahip CHP grubu oturuma katılmazken, 9 meclis üyesi bulunan YENİ Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı.

Muhammed Emin Sarıoğlu seçimi kazandı

İlk tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy aldı. Seçimde ikinci tura geçildi.

Sarıoğlu ikinci turda da 24 oy aldı. Seçimde üçüncü tura geçildi. Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeni başkanvekili seçildi

Ne oldu?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, 5 Ağustos’ta başkanvekilini belirlemek üzere sandık başına gitmişti.

Dört tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmiş, AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı.

Seçimin ardından AK Parti’nin, bazı oyların haksız biçimde geçersiz sayıldığını öne sürerek yaptığı itirazı değerlendiren İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vererek seçimi iptal etmişti.

8 Eylül'de tekrarlanan yenileme seçiminde de AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak seçilmişti.

Dündar Ziya Gültekin'in ölümü

Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim Perşembe günü Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken trafik kazası geçirdi.

Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde içinde bulunduğu araç, aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Olay yerinde kalbi duran Gültekin'e yoldan geçen iki doktor müdahale etti.

Gültekin ağır, 4 kişi ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.