Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu

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Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili olarak görev yapacak isim belli oldu. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ile yarıştığı seçimde başkanvekilliğine seçildi. Salt çoğunluğun ilk turlarda sağlanamaması nedeniyle seçim dördüncü tura uzadı.

Tuzla Belediyesi’nde başkan vekili krizi

Dedetaş, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün saat 08.00 itibariyle başkan vekili seçimine başlandı. Birinci tur ve ikinci tur seçimlerinde CHP'li Çetinkaya 26 oy alırken AKP'nin adayı Gültekin 16 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamamasından dolayı seçimde üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda ise Çetinkaya 21 oy alırken AKP'li Gültekin 18 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların ardından Meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Seçimin dördüncü turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22, AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Sonuçlara göre Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar belediye başkan vekili seçildi.