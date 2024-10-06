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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Sokak kullanıma kapatıldı

Üsküdar'da bir inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Tedbir olarak bölgedeki bir bina tahliye edildi ve sokak kullanıma kapatıldı.

Haber Merkezi
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Sokak kullanıma kapatıldı
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Üsküdar Küçüksu Mahallesi'ndeki Tüylüoğlu Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Bu nedenle sokakta bulunan bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çökmenin ardından su borusunun patlaması sebebiyle bölgede su kesintisi yapıldı ve sokak kullanıma kapatıldı.

Giriş çıkışlar demir bariyerlerle engellenirken, emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

 

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