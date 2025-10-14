  1. Ekonomim
Üsküdar’da korkutan kaza! Freni patlayan İETT otobüsü duvarda asılı kaldı

Üsküdar’da freni patlayan İETT otobüsü kontrolden çıkarak yokuş aşağı seyir halindeyken istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan otobüs, duvarda asılı halde kaldı.

Korkutan olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Gündem
