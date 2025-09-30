  1. Ekonomim
  3. Üsküdar’da Kuran kursunda yangın: Dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırıldı
Üsküdar'da 2 katlı ahşap Kuran kursunda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında dumandan etkilendiği belirlenen çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı

Haber Merkezi
İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki 2 katlı ahşap Kuran kursunda çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bazı çocuklar ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 civarında Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap Kuran kursunda meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, binanın ahşap yapısı nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı

Çocuklar tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında dumandan etkilendiği belirlenen çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaralanan kimse olmadı

Yan binada oturan Ozan Yılmaz, "Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah dumanlar yükseldi. Aşağıya indik. İtfaiye ve polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

