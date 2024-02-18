  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Üsküdar'da rezidansın otoparkında yangın
Takip Et

Üsküdar'da rezidansın otoparkında yangın

Üsküdar'da bir rezidansın otoparkındaki bir araçta çıkan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üsküdar'da rezidansın otoparkında yangın
Takip Et

Acıbadem Mahallesi'ndeki rezidansın eksi dördüncü katındaki otoparkta bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Personel yangına müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın otomobilde hasar oluşturdu. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.