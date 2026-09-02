Üsküdar'da seçimlerin yenilenmesi kararına yapılan itiraz reddedildi

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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti.

Karara göre Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan Başkanvekilliği seçimi yenilenecek.

29 Temmuz’da gözaltına alınan ve tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş’ın yerine başkanvekili seçmek üzere 5 Ağustos’ta Üsküdar Belediyesi’nde seçim yapılmıştı.

CHP'nin adayı 4 oy farkla kazanmıştı

4 tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak kazanmıştı. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalırken dört oy ise geçersiz kabul edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya CHP’nin adayı, Dündar Ziya Gültekin’in ise AK Parti’nin adayı olarak yarıştığı seçimde CHP’nin 27, AK Parti ve MHP’nin 17 meclis üyesi bulunuyordu.

AK Parti'li belediye meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin ise Çetinkaya’nın başkanvekili seçildiği 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının iptalini istemişti.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, oyların sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine hükmetmişti.